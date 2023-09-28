🤭 «Приятно, что Коди отдает дань уважения моим бывшим». Гакпо показал что-то очень маленькое, когда праздновал гол «Лестеру»

Матчи Кубка лиги всегда привлекают меньший интерес фанатов «Ливерпуля», чем игры АПЛ или Лиги чемпионов. Однако матч с «Лестером» стал исключением.

Помимо потрясающего гола Собослаи, «зажег» Коди Гакпо. Только в отличие от венгра, голландец заинтересовал не столько голом, сколько празднованием.

Поклонники в социальных сетях пытаются угадать, что означает это празднование.

💭 Enda McHugh: «Не уверена, о чем было это празднование. Но выглядело провокационно...»

💭 Tee_lfc_: «Приятно, что Гакпо отдает дань уважения моим бывшим своим голом».

💭 Ducky: «Это праздник имени Гравенберха».

💭 Ana: Уже вижу мемы, приуроченные к приколу Гакпо 😭😭😭».

💭 Eoin: «Гакпо, что ты хочешь сказать, чувак? 😂😂».