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🤭 «Приятно, что Коди отдает дань уважения моим бывшим». Гакпо показал что-то очень маленькое, когда праздновал гол «Лестеру»

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Матчи Кубка лиги всегда привлекают меньший интерес фанатов «Ливерпуля», чем игры АПЛ или Лиги чемпионов. Однако матч с «Лестером» стал исключением.

Помимо потрясающего гола Собослаи, «зажег» Коди Гакпо. Только в отличие от венгра, голландец заинтересовал не столько голом, сколько празднованием.

Поклонники в социальных сетях пытаются угадать, что означает это празднование.

💭 Enda McHugh: «Не уверена, о чем было это празднование. Но выглядело провокационно...»

💭 Tee_lfc_: «Приятно, что Гакпо отдает дань уважения моим бывшим своим голом».

💭 Ducky: «Это праздник имени Гравенберха».

💭 Ana: Уже вижу мемы, приуроченные к приколу Гакпо 😭😭😭».

💭 Eoin: «Гакпо, что ты хочешь сказать, чувак? 😂😂».

2 комментария

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Иван Шумков
Это дань уважения Диане Шурыгиной
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Тимофей Яблонский
До офсайда было как у многих ее бывших, чуть не залез в него
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