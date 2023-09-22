LFC 2020
Блог

«Это игры разума». Ван Дейк рассказал, зачем отобрал мяч у Нуньеса перед пенальти

Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Футбол Футбол

Вирджил ван Дейк расхваливает Дарвина Нуньеса, и не без оснований. Нуньес продемонстрировал мастерство в недавнем матче «Ливерпуля» в Лиге Европы против австрийского ЛАСКа. «Ливерпуль» 0:1, но Нуньес забил пенальти и помог победить 3:1.

Перед тем как Нуньес пробил с точки во втором тайме, Ван Дейк придержал мяч и сделал вид, что будет бить он. Это дало Нуньесу возможность сохранять спокойствие и концентрацию, а также отвлекло от него соперников. Ван Дейк рассказал, насколько важна психологическая сторона таких моментов игры:

«Нужно быть уверенным в том, что ты защищаешь хотя бы штрафную точку. Это своего рода игры разума – может быть, они пытались залезть к нему в голову. Дарвин планировал пробить, и я рад, что он забил».

Why Virgil van Dijk 'protected' ball before Darwin Nunez took Liverpool penalty - Liverpool Echo

Ван Дейк также добавил, что Нуньес начинает показывать всему миру, что он из себя представляет: «Дарвин был очень важен для нас в матче с ЛАСКом, и пусть это продолжается. Конкуренция впереди очень высока».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий