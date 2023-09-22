Вирджил ван Дейк расхваливает Дарвина Нуньеса, и не без оснований. Нуньес продемонстрировал мастерство в недавнем матче «Ливерпуля» в Лиге Европы против австрийского ЛАСКа. «Ливерпуль» 0:1, но Нуньес забил пенальти и помог победить 3:1.

Перед тем как Нуньес пробил с точки во втором тайме, Ван Дейк придержал мяч и сделал вид, что будет бить он. Это дало Нуньесу возможность сохранять спокойствие и концентрацию, а также отвлекло от него соперников. Ван Дейк рассказал, насколько важна психологическая сторона таких моментов игры:

«Нужно быть уверенным в том, что ты защищаешь хотя бы штрафную точку. Это своего рода игры разума – может быть, они пытались залезть к нему в голову. Дарвин планировал пробить, и я рад, что он забил».

Ван Дейк также добавил, что Нуньес начинает показывать всему миру, что он из себя представляет: «Дарвин был очень важен для нас в матче с ЛАСКом, и пусть это продолжается. Конкуренция впереди очень высока».