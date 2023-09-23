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Кадр дня📸: Стивен Джеррард празднует Национальный день Саудовской Аравии в традиционной одежде

Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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Аль-Иттифак Аль-Иттифак
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Стивен Джеррард отпраздновал Национальный день Саудовской Аравии, надев традиционную одежду, чтобы полностью погрузиться атмосферу.

Этим летом легенда «Ливерпуля» переехал на Ближний Восток, возглавив «Аль-Иттифак».

И в итоге Стивен переманил ряд бывших звезд Премьер-лиги, таких как Джордан Хендерсон, Джини Вейналдум и Демарай Грей. Джесси Лингард может стать следующим, кто присоединится к его команде.

Новая команда Джеррарда начала кампанию с пяти побед в семи матчах.

4 комментария

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José Capablanca
cash power
+2
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ЕгориЙ
Британская принципиальность в действии.
+2
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Санжар Уразбаев
На секунду показалось что у него в руке виски 🥃))
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Jaxongir Shodiev
Ответ ЕгориЙ
Британская принципиальность в действии.
ЭТА ДРУГОЕЕЕЕ!!!!!!
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