Стивен Джеррард отпраздновал Национальный день Саудовской Аравии, надев традиционную одежду, чтобы полностью погрузиться атмосферу.

Этим летом легенда «Ливерпуля» переехал на Ближний Восток, возглавив «Аль-Иттифак».

И в итоге Стивен переманил ряд бывших звезд Премьер-лиги, таких как Джордан Хендерсон, Джини Вейналдум и Демарай Грей. Джесси Лингард может стать следующим, кто присоединится к его команде.

Новая команда Джеррарда начала кампанию с пяти побед в семи матчах.