LFC 2020
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Матип назвал два главных матча в АПЛ, которые решат судьбу «Ливерпуля» в этом сезоне

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Жоэль Матип убежден, что «Ливерпуль» обязан обыгрывать «Манчестер Сити», если планирует бороться за чемпионство в этом сезоне.

«У нас есть две игры против них - мы можем победить.

Joel Matip fires title warning as Liverpool prepare for the "intense and interesting" - Mirror Online

Мы выложимся по полной, потому что хотим выиграть. Мы не контролируем их результаты в других матчах. Нам нужно делать свою работу», - заявил Матип.

Отметим, что «Сити» в данный момент опережает «Ливерпуль» на два очка.

«Ливерпуль» в воскресенье сыграет с «Вест Хэмом»

1 комментарий

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S.Laposter
Важных матчей не мало
Учитывая последние игры
Много команд которые не простят
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