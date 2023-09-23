Жоэль Матип убежден, что «Ливерпуль» обязан обыгрывать «Манчестер Сити», если планирует бороться за чемпионство в этом сезоне.

«У нас есть две игры против них - мы можем победить.

Мы выложимся по полной, потому что хотим выиграть. Мы не контролируем их результаты в других матчах. Нам нужно делать свою работу», - заявил Матип.

Отметим, что «Сити» в данный момент опережает «Ливерпуль» на два очка.

«Ливерпуль» в воскресенье сыграет с «Вест Хэмом»