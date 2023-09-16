LFC 2020
Блог

💪Мак Аллистер назвал самого сильного игрока «Ливерпуля». Внезапно это не Ван Дейк

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Константинос Цимикас Константинос Цимикас
Футбол Футбол

Самый крупный, но не самый сильный.

Аргентинский чемпион мира Алексис Мак Аллистер перебрался из «Брайтона» в «Ливерпуль» этим летом. Его приход стал частью обновления средней линии «красных», в ходе которого на «Энфилд» также прибыли Доминик Собослаи, Ватару Эндо и Райан Гравенберх.

Во время интервью GOAL аргентинца спросили про самого сильного игрока «Ливерпуля». Болельщики бы точно выбрали Вирджила ван Дейка, но у Мак Аллистера свое мнение на этот счет:«Я бы сказал, что это Мо [Салах] или Костас Цимикас».

Если к Цимикасу у журналиста вопросов не было, то по поводу египтянина он решил уточнить: «Ой, он целыми днями сидит в спортзале. Он очень силен».

Не так давно Мохамед Салах в интервью France Football раскрывал важность мощного корпуса: «Две комнаты в нашем доме отведены под различные тренажеры, бодибилдинг. Дома я также могу заниматься криотерапией, есть гипербарическая камера. Я постоянно стремлюсь улучшить свою физическую форму».

«Это правда, что я люблю сравнивать мой дом с больницей, но моей жене это не нравится! Она говорит, что я со своими тренажерами провожу времени больше, чем с ней. Когда хожу в лондонские рестораны, то предпочитаю суши. Пиццу ем максимум раз в месяц. Люблю гамбургеры, но практически не употребляю их. После них чувствую себя очень тяжелым».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий