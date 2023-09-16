Самый крупный, но не самый сильный.

Аргентинский чемпион мира Алексис Мак Аллистер перебрался из «Брайтона» в «Ливерпуль» этим летом. Его приход стал частью обновления средней линии «красных», в ходе которого на «Энфилд» также прибыли Доминик Собослаи, Ватару Эндо и Райан Гравенберх.

Во время интервью GOAL аргентинца спросили про самого сильного игрока «Ливерпуля». Болельщики бы точно выбрали Вирджила ван Дейка, но у Мак Аллистера свое мнение на этот счет:«Я бы сказал, что это Мо [Салах] или Костас Цимикас».

Если к Цимикасу у журналиста вопросов не было, то по поводу египтянина он решил уточнить: «Ой, он целыми днями сидит в спортзале. Он очень силен».

Не так давно Мохамед Салах в интервью France Football раскрывал важность мощного корпуса: «Две комнаты в нашем доме отведены под различные тренажеры, бодибилдинг. Дома я также могу заниматься криотерапией, есть гипербарическая камера. Я постоянно стремлюсь улучшить свою физическую форму».

«Это правда, что я люблю сравнивать мой дом с больницей, но моей жене это не нравится! Она говорит, что я со своими тренажерами провожу времени больше, чем с ней. Когда хожу в лондонские рестораны, то предпочитаю суши. Пиццу ем максимум раз в месяц. Люблю гамбургеры, но практически не употребляю их. После них чувствую себя очень тяжелым».