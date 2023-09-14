Большая потеря для немецкого клуба.

Спортивный директор «Штутгарта» Фабиан Вольгемут продал этим летом Ватару Эндо в «Ливерпуль» без особого энтузиазма. Он чувствовал, что у него связаны руки.

В предыдущем клубе японский хавбек был капитаном, а в августе его внезапно продали за 16 млн фунтов. В Бундеслиге Эндо зарекомендовал себя как одного из самых надежных игроков. Будучи опорником, он даже умудрялся забивать голы.

Очевидно, что для любой клуб огорчила бы потеря такого игрока. Именно такие чувства и пережил Вольгемут.

«Ватару − игрок, которого мы на самом деле не хотели отпускать, − сказал спортивный директор «Штутгарта» в интервью Bild. − Честно говоря, «Ливерпуля» не было в списке интересующихся. Агенты игрока сообщили об интересе со стороны «красных» за несколько часов до получения официального предложения».

«Ватару сам хотел сделать этот шаг, хотя мы предлагали продлить контракт. Поскольку все уже было очевидно, у нас не было другого выбора, кроме как согласиться на предложение Йорга Шмадтке с некоторыми уточнениями с нашей стороны. В итоге к соглашению мы пришли довольно быстро».

С момента своего перехода в «Ливерпуль» Ватару Эндо сыграл в трех матчах. Все они оказались победными. Несмотря на все сожаления, «Штутгарт» как будто не заметил потери: они победили в двух из трех матчей чемпионата.