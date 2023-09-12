Вряд ли вы слышали о таком.

Доминик Собослаи начинал учиться футболу у своего отца - Жолта Собослая, любившего применять некоторые инновационные методы тренировок - например, заставлял своего сына держать мячи для гольфа в руках во время игры. А вот еще кое-что

«Это было внутри дома, потому что у нас не было сада», — рассказал Собослаи, как отец развивал дриблинг сына, заставляя того бегать с мячом между расставленных пластиковых бутылок из-под воды. «Если вода была в бутылках, это было легче. Но если они были пустыми, было намного сложнее. Мой отец почти каждый раз выливал воду - мне приходилось нелегко.

«Если одна из бутылок падала, мне просто приходилось продолжать это делать самого начала, пока бы ни одна из них не упала. Мне приходилось делать это снова и снова, пока все не не получалось идеально. Только тогда я мог закончить занятие!

Я начал бить по мячу, когда впервые начал ходить. Когда я впервые вышел на поле с отцом, мне было около трех лет».

Он также объяснил причину использования мячей для гольфа: «Если кто-то из соперников рядом, вы, возможно, захотите схватить его за футболку и совершить фол, но мой отец не хотел чтобы кто-то в его команде нарушал правила.

Он хотел убедиться, что я вырос без этих «привычек». Он давал мячи для гольфа в руки каждому игроку.

Если у тебя в ладони мяч, то ты никого не сможешь схватить. Отец придумывал еще несколько сумасшедших вещей — о некоторых я даже вспоминать не хочу!»