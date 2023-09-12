LFC 2020
Блог

«Он делал сумасшедшие вещи, о некоторых я даже вспоминать не хочу!»: Собослаи рассказал о безумных методах тренировок своего отца

Клубы Клубы
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Вряд ли вы слышали о таком.

«Он делал некоторые сумасшедшие вещи, я не хочу говорить обо всех!»: Собошлай рассказывает о безумных методах тренировок своего отца

Доминик Собослаи начинал учиться футболу у своего отца - Жолта Собослая, любившего применять некоторые инновационные методы тренировок - например, заставлял своего сына держать мячи для гольфа в руках во время игры. А вот еще кое-что

«Это было внутри дома, потому что у нас не было сада», — рассказал Собослаи, как отец развивал дриблинг сына, заставляя того бегать с мячом между расставленных пластиковых бутылок из-под воды. «Если вода была в бутылках, это было легче. Но если они были пустыми, было намного сложнее. Мой отец почти каждый раз выливал воду - мне приходилось нелегко.

«Если одна из бутылок падала, мне просто приходилось продолжать это делать самого начала, пока бы ни одна из них не упала. Мне приходилось делать это снова и снова, пока все не не получалось идеально. Только тогда я мог закончить занятие!

Я начал бить по мячу, когда впервые начал ходить. Когда я впервые вышел на поле с отцом, мне было около трех лет».

Он также объяснил причину использования мячей для гольфа: «Если кто-то из соперников рядом, вы, возможно, захотите схватить его за футболку и совершить фол, но мой отец не хотел чтобы кто-то в его команде нарушал правила.

Он хотел убедиться, что я вырос без этих «привычек». Он давал мячи для гольфа в руки каждому игроку.

Если у тебя в ладони мяч, то ты никого не сможешь схватить. Отец придумывал еще несколько сумасшедших вещей — о некоторых я даже вспоминать не хочу!»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima Tima
вырастил машину, есть дальний удар, скорость, пас и мощная физическая сила, кстати чемберлен бычок был такой же, и даже в первый сезон топово играл, но травмы сьели его как игрока, жаль!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий