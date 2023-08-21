LFC 2020
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«Физически было сложнее, чем в Бундеслиге». Эндо поделился эмоциями от своего дебюта за «Ливерпуль» — игрок уверен, что «ему нужно изменить мышление»

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Впереди долгий путь.

Ватару Эндо, несмотря на минимум подготовки, хорошо показал себя в дебютном матче за «Ливерпуль», когда «красные» выиграли у «Борнмута» со счетом 3:1.

Японский опорник, у которого была всего одна тренировка в Англии, вышел на поле в непростое время для команды — мерсисайдцы вели в счете, но при этом им приходилось выдерживать напор соперников вдесятером после удаления Мак Аллистера. Однако Эндо это совсем не смутило, и он смог качественно поддержать своих новых товарищей.

После финального свистка Ватару рассказал о своих эмоциях от дебюта и заодно отметил, чем английская Премьер-лига отличается от Бундеслиги.

«Было потрясающе играть здесь — прекрасное чувство, отличная атмосфера, особенно когда я разогревался и услышал, как фанаты скандируют мое имя. Они создали такую особую атмосферу, и я так счастлив играть на «Энфилде».

Тренер сказал мне просто играть так, как в Бундеслиге, и стараться делать это так, как я делал это всегда. Физически было сложнее, чем в Бундеслиге. В командах Премьер-лиги есть очень сильные игроки, так что да, разница очень велика. Темп тоже быстрее. Например, здесь мне придется больше играть в одно касание. Мне нужно изменить мышление и адаптироваться, чтобы играть здесь в качестве «шестерки», и продолжать усердно работать. Нужно немного времени, чтобы я мог стать лучше и адаптироваться к такой силовой игре, но для меня это отличный шаг».

Какие у вас эмоции от дебюта японского новичка?

5 комментариев

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Эдвард Газарян
видно, что с опытом дядька вышел, не растерялся, сыграл уверенно и спокойно
+3
0
+3
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Русико
нормально
0
0
0
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Санжар Уразбаев
Будет отлично если мы его прокачаем и потом через сезонов 3 можно будет за ту же сумму продать ))
0
0
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Сергей Ка
Уверен что у нашего самурая все получится!
0
0
0
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