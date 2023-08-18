Юрген Клопп пообщался с прессой в преддверии матча «Ливерпуля» против «Борнмута».

Тренера спросили о несостоявшихся трансферах Ромео Лавия и Мойсеса Кайседо. Немец ответил расплывчато:

«Таков трансферный бизнес. Ты общаешься с агентами, с другими людьми и все такое. Иногда это срабатывает, а иногда нет».

Также Клопп рассказал, какие перемены в составе «Ливерпуля» могут произойти:

«Пока трансферное окно открыто, случиться может практически все. Но вряд ли команду кто-то покинет».

Хоть Лавия и Кайседо выбрали «Челси», в «Ливерпуль» из «Штутгарта» перебрался Ватару Эндо. За опорника «красные» заплатили швабам 18 млн евро. В новом клубе японец будет выступать под 3-м номером.

Как вам летние трансферы «Ливерпуля»? Клуб мог поработать лучше?