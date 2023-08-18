LFC 2020
Блог

«Таков трансферный бизнес»: Клопп высказался о сорвавшихся переходах Кайседо и Лавия в «Ливерпуль»

Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
Юрген Клопп Юрген Клопп
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Ромео Лавия
Ливерпуль Ливерпуль
Ватару Эндо Ватару Эндо
Футбол Футбол

Юрген Клопп пообщался с прессой в преддверии матча «Ливерпуля» против «Борнмута».

Тренера спросили о несостоявшихся трансферах Ромео Лавия и Мойсеса Кайседо. Немец ответил расплывчато:

«Таков трансферный бизнес. Ты общаешься с агентами, с другими людьми и все такое. Иногда это срабатывает, а иногда нет».

Также Клопп рассказал, какие перемены в составе «Ливерпуля» могут произойти:

«Пока трансферное окно открыто, случиться может практически все. Но вряд ли команду кто-то покинет».

Хоть Лавия и Кайседо выбрали «Челси», в «Ливерпуль» из «Штутгарта» перебрался Ватару Эндо. За опорника «красные» заплатили швабам 18 млн евро. В новом клубе японец будет выступать под 3-м номером.

Как вам летние трансферы «Ливерпуля»? Клуб мог поработать лучше?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
moscow_scouser
Завтра с «Борнмутом» игра, а не с «Брайтоном».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий