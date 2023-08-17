Еще и суток не прошло...

Накануне трансферный гуру Фабрицио Романо шокировал подписчиков неожиданными новостями — после срыва сделок по Кайседо и Лавиа мерсисайдцы отправились за 30-летним капитаном «Штутгарта» Ватару Эндо. Немецкий клуб был не в восторге от потенциальной потери своего ключевого игрока, но японец настоял на том, чтобы предложение «красных» было принято, потому что это самая большая возможность во всей его карьере.

И вот, спустя всего 20 часов, Романо поделился новой информацией. Эндо уже прилетел в Англию и прошел медосмотр. В качестве подтверждений журналист прикрепил пару фотографий полузащитника, выходящего из клиники «Пэлл-Мэлл» в Ньютон-ле-Уиллоус, где он прошел медосмотр.

По словам эксперта по трансферам, японский полузащитник в ближайшее время подпишет контракт с «Ливерпулем». Учитывая скорость всех произошедших к этому моменту событий, не исключено, что Ватару заключит соглашение с мерсисайдцами уже сегодня.

А что в пакете, Эндо?