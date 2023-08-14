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Прогноз, в который хочется верить. Агуэро считает, что футболист «Ливерпуля» станет лучшим игроком нового сезона АПЛ

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«Ливерпуль» определенно начал сезон не так, как хотелось бы Клоппу. В команде до сих пор не до конца укомплектованы некоторые позиции, и поэтому мерисайдцам будет непросто бороться за трофей, учитывая летние трансферы основных соперников.

На данный момент состав «красных» пополнили лишь два игрока: Доминик Собослаи и Алексис Мак Аллистер. И Серхио Агуэро уверен, что один из них сможет провести потрясающий сезон, несмотря на сложности команды.

«Кто станет лучшим игроком Премьер-лиги в этом сезоне? Алексис Мак Аллистер», — сказал экс-форвард «Манчестер Сити» в стриме на Twitch (цитата по All About Argentina).

Агуэро известен своими пристрастными взглядами к коллегам по аргентинской сборной, но хочется верить, что этот его прогноз действительно воплотится в жизнь.

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