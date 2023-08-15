Этим летом Фабиньо уехал из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад», и, кажется, пока вообще не жалеет. Кроме высокой зарплаты, в Саудовской Аравии есть ну очень богатые фанаты. Один из таких подождал бразильца после победы 3:0 и вручил скромный подарок в виде часов Rolex прямо со своей руки.

Фабиньо удивился дважды: первый раз – когда увидел часы, второй – когда они упали. Но футболист быстро показал, что с ролексами все в порядке.