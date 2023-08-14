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Пол Джойс объяснил, почему Лавиа не хочет «Ливерпуль». Все дело в непостоянстве клуба

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Обиделся на «красных».

Все идет к тому, что «Ливерпуль» проиграет гонку за хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа. 19-летний игрок сделал выбор в пользу «Челси».

В начале трансферного окна мерсисайдцы уделяли больше внимания трансферу именно Лавиа, однако в последние несколько дней внезапно переключились на Мойсеса Кайседо. Эквадорец практически сразу заявил, что хочет работать с Почеттино, а не Клоппом, а сегодня официально стал игроком «Челси».

По мнению Пола Джойса, на решение Лавиа могло повлиять поведение «Ливерпуля», а именно переключение на Кайседо.

«То, что Лавиа предпочел «Ливерпулю» «Челси», может быть связано с тем, что он чувствует себя преданным. Ведь на прошлой неделе «красные» как будто отказались от него и полностью переключились на Кайседо», − считает Джойс.

Последнее предложение «Ливерпуля» по Лавиа было 60 млн фунтов, но они не увенчались успехом. В ближайшее время, как и Кайседо, он переедет на «Стэмфорд Бридж».

4 комментария

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altair057
Скатертью дорога!
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Денис Давыдов
ну это полный бред, при всем уважении к Джойсу, ибо они оба сейчас окажутся в Челси)
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Maksim Zakharov
Привет новому спортдиру
Летнее ТО в провале
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Владимир Долгополов
Ответ Денис Давыдов
ну это полный бред, при всем уважении к Джойсу, ибо они оба сейчас окажутся в Челси)
Так где бред?Джойс и говорит,что оба будут в Челси.Или я не понял твой коммент,или ты статью прочитал не внимательно.
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