Обиделся на «красных».

Все идет к тому, что «Ливерпуль» проиграет гонку за хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа. 19-летний игрок сделал выбор в пользу «Челси».

В начале трансферного окна мерсисайдцы уделяли больше внимания трансферу именно Лавиа, однако в последние несколько дней внезапно переключились на Мойсеса Кайседо. Эквадорец практически сразу заявил, что хочет работать с Почеттино, а не Клоппом, а сегодня официально стал игроком «Челси».

По мнению Пола Джойса, на решение Лавиа могло повлиять поведение «Ливерпуля», а именно переключение на Кайседо.

«То, что Лавиа предпочел «Ливерпулю» «Челси», может быть связано с тем, что он чувствует себя преданным. Ведь на прошлой неделе «красные» как будто отказались от него и полностью переключились на Кайседо», − считает Джойс.

Последнее предложение «Ливерпуля» по Лавиа было 60 млн фунтов, но они не увенчались успехом. В ближайшее время, как и Кайседо, он переедет на «Стэмфорд Бридж».