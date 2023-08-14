Какой же Юрген шутник!

Журналист спросил Юргена Клоппа о его отношении к новому правилу, которое ввела АПЛ. Оно касается одновременного нахождения в технической зоне не более одного тренера. Коуч «Ливерпуля» решил отшутиться.

«Я понимаю это правило. Разве оно не работало ранее в Лиге чемпионов? Я думаю, что оно [правило] станет проблемой только для одного клуба − «Ньюкасла». Извините!»

Перед стартом чемпионата похожий вопрос как раз задавали главному тренеру «Ньюкасла» Эдди Хау. Все дело в том, что его помощник Джейсон Тиндолл очень любит стоять рядом с Хау, чтобы обсудить ход игры и подсказывать команде наравне с тренером.

«Мы не хотим, чтобы его [Тиндолла] удалили, потому видимо нам придется приковать его к скамейке запасных», − с улыбкой на лице сказал главный тренер «Ньюкасла».

Теперь у бровки придется быть или Хау, или Тиндоллу. В противном случае главный арбитр применит санкции. Или собственноручно прикует одного из них к трибуне.