Стивен Джеррард заверил фанатов «Ливерпуля», что у него нет планов заманивать Мохамеда Салаха в «Аль-Иттифак». По крайней мере, пока.

Джеррард возглавил саудовский клуб в июле — это его первая работа после увольнения из «Астон Виллы» в октябре прошлого года. Стремясь укрепить состав команды в преддверии нового сезона, Джеррард уже привлек Джордана Хендерсона из своего бывшего клуба, что сразу же породило разговоры о том, кто может стать следующим.

Однако легенда «красных» поспешил успокоить фанатов, заявив, что не планирует переманивать Салаха. Египетскому нападающему поступали предложения из Саудовской Аравии, но он их все отклонил, потому что хочет продолжить выступать в Премьер-лиге.

Джеррарда спросили, хочет ли он подписать главного бомбардира «Ливерпуля», на что он ответил:

«Нет! Ответ — нет, потому что Салах мой любимый игрок, я люблю «Ливерпуль», так что Мохамед может остаться там, где он есть. Когда он выиграет больше титулов в АПЛ и Лиге чемпионов с «Ливерпулем», мы, возможно, подумаем об этом».

Прошлым летом Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем», и он жаждет помочь «красным» побороться за титул после разочаровывающего сезона 2022/23.