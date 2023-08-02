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«Совершенно другая атмосфера». Настрой в раздевалке «Ливерпуля» сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном

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У команды большие надежды...

По словам главного футбольного обозревателя The Independent Мигеля Делани, атмосфера на тренировочной базе «Ливерпуля» сильно изменилась за последние недели. И исключительно в лучшую сторону.

Утверждается, что в прошлом сезоне настрой команды оставлял желать лучшего: Клопп казался «более раздражительным», а зимой в клубе царила атмосфера «недовольства». С самой предсезонки присутствовало ощущение, что в клубе застой, а «химии просто не было».

Однако теперь настроение «совершенно другое» — команда вновь обрела оптимизм в отношении предстоящего сезона после прихода Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи. Новичков считают идеальными игроками, способными оживить полузащиту и переднюю линию «Ливерпуля».

Клуб активно занялся перестройкой, так как летом «Энфилд» уже покинуло 10 игроков, и Клопп «посвятил себя» этому делу, чтобы со временем вернуть «Ливерпуль» на вершину. Однако уже близится начало сезона, а новых трансферов пока не намечается.

У мерсисайдцев еще есть время до закрытия трансферного окна, так что остается надеяться, что они успеют подписать еще хотя бы одного игрока в опустевшую полузащиту.

Или же придется возвращать Артура 😅

2 комментария

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Юидеальным сезоном я посчитаю если даже и ничего не выиграем но хотя бы попадаем в ЛЧ и наши новички с ходу начнут разрывать
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Это хорошо что настрой есть, удачи Лииверпулю в новом сезоне
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