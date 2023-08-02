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«Лейпциг» подтрунивает над «Ливерпулем». Китмэн мерсисайдцев неправильно написал фамилию Собослаи на футболке игрока

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«Ливерпуль» уступил «Баварии» со счетом 3:4 в товарищеском матче. На поле появился новичок «красных» – Собослаи.

Доминик отлично знаком с мюнхенцами. Выступая за «Лейпциг», венгр семь раз встречался с Рекордмайстером в разных соревнованиях.

Статистика, правда, не на стороне «быков»: в пяти матчах «Лейпциг» уступил сопернику, один раз победил и одна встреча закончилась вничью. Собослаи в этих противостояниях записал на свой счет один гол и два ассиста.

Встретившись с «Баварией» уже в качестве игрока «Ливерпуля», венгр результативными действиями не отметился. Зато попал в объективы многих СМИ, к сожалению, не благодаря спортивным заслугам.

Китмэн «Ливерпуля» не справился со сложной венгерской фамилией новичка и сделал сразу несколько ошибок в ее написании на футболке игрока. Szoboszlai превратилось в Szosbozlai.

Ошибку заметили и в Лейпциге, «РБ» решил подколоть своих мерсисайдских коллег. Официальный аккаунт немецкого клуба репостнул публикацию «Ливерпуля» с фото Доминика, подписав: «Со временем вы научитесь писать фамилию Собослаи, поверьте нам».

Засчитываем подкол?

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