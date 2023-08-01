LFC 2020
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«Ливерпуль» готовит ультимативное предложение «Саутгемптону» по Лавии. Два предыдущих клуб отверг

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Хотят быстрее закрыть сделку.

«Ливерпуль» готов сделать третье предложение о покупке Ромео Лавиа. Предыдущие два «Саутгемптон» отклонил, а последнее было 41 млн фунтов.

Бельгийский журналист Саша Тавольери считает, что новая попытка будет ультимативной: «Ливерпуль» готов сделать третье и окончательное предложение по Ромео Лавиа. Насколько я понимаю, оно будет соответствовать ожиданиям «Саутгемптона», а именно 40 млн фунтов плюс бонусы. Сторона игрока просто ждет, когда «красные» активизируются, но они уже сказали клубу о желании перейти туда».

«Есть ощущение, что команда Клоппа − единственная, которая способна в данный момент сделать такое предложение. Диалог все еще открыт, так как «святые» не хотят связывать самую крупную продажу года с финансовыми последствиями понижения в классе. Сделка в силе».

А вы ждете Ромео Лавиа в «Ливерпуле»? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Разве Саутгемптон просил не 50?
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