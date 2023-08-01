Юрген Клопп поспешил успокоить всех.

Алексис Мак Аллистер вышел в стартовом составе товарищеского матча между «Ливерпулем» и «Баварией» (3:4). Очевидно, что таким образом Клопп готовит его к первому туру АПЛ, в котором «красным» предстоит сыграть против «Челси».

Однако эти планы могли быть под угрозой, так как аргентинец получил повреждение. На кадрах, которые снял с трибуны болельщик, видно, как хавбек в перерыве матча хромает в раздевалку: во время игры ему попали по колену.

На второй тайм игрок, естественно, не вышел. До начала сезона осталось всего одиннадцать дней, потому каждый такой момент находит большой отклик у болельщиков.

Однако журналист The Athletic Джеймс Пирс поспешил обнадежить фанатов: «Сейчас он встал на ноги. Немного ковыляет, но выглядит нормально. Думаю, что был просто удар по колену».

После игры более исчерпывающий комментарий дал Юрген Клопп: «Да, было [столкновение] колено в колено. Он мог бы сыграть дальше. Сперва я получил информацию, что ему слишком больно, но потом все прошло. Не было смысла его заставлять играть. Когда говорил с ним после, он сказал: «Нет, нет, со мной все в порядке». Но мы не хотим рисковать. У него синяк, вот и все. Все хорошо».

По словам тренера, на этот раз все обошлось. Болельщики «Ливерпуля» не успели пережить дежавю прошлого сезона, когда много игроков клуба находились в лазарете.