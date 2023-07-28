Никто не в обиде.

Алексис Мак Аллистер не захотел меняться футболками с игроком «Карлсруэ», но полузащитник смог изящно выйти из этой ситуации.

«Ливерпуль» начал свой предсезонный тур встречей с «Карлсруэ» из второго дивизиона Германии, и для аргентинского полузащитника эта игра стала первой в футболке «красных». После матча к Алексису подошел один из игроков команды-соперника и попросил его футболку, но тот отказал по одной простой причине. В интервью клубному сайту Мак Аллистер объяснил свой поступок:

«Я дал ему шорты, — со смехом сказал футболист. — Наша первая игра была в Германии, и там был парень, который попросил у меня мою футболку. Но когда я узнал, что у меня есть только одна, я сказал: «Извини, но я не могу дать ее тебе, потому что она у меня единственная».

Я знаю, что это была не официальная игра, но это была моя первая футболка, в которой я выступал за «Ливерпуль», поэтому я хотел сохранить ее. Теперь она у меня в отеле, но как только я перееду в свой дом, то я попытаюсь освободить место для всех футболок, которые у меня есть, и развешу их там».