LFC 2020
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Фабрицио Романо назвал сумму, которую «Ливерпуль» предложит за Ромео Лавиа. «Саутгемптон» просит минимум 50 млн фунтов

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Как известно, «Ливерпуль» интересуется Ромео Лавиа. Первоначально «красные» предложили «Саутгемптону» за полузащитника 37 млн фунтов, но получили отказ.

Теперь мерсисайдцы подготовили новое предложение по бельгийцу. О подробностях рассказал Фабрицио Романо:

«Новая официальная заявка «Ливерпуля» на Ромео Лавиа почти готова. Клуб предлагает фиксированную сумму около 42,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в виде бонусов, в общей сложности – 45 млн фунтов.

«Ливерпуль» хочет действовать быстро, поскольку «Челси» по-прежнему заинтересован в Лавиа и внимательно следит за игроком. «Арсенал» пока отошел в сторону, поскольку Тома Парти может остаться в клубе».

Ранее итальянский инсайдер сообщал, что «Саутгемптон» хочет получить за Ромео не менее 50 млн фунтов.

Но, может, клуб согласится на новое предложение «Ливерпуля»?

1 комментарий

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Oybek Yegitov
ну Саутгемптон соглашайся уже Лавиа нужен Ливерпулю а в след за Лавией Амрабата или Филипса из сити былабы шыкарна
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