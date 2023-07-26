Как известно, «Ливерпуль» интересуется Ромео Лавиа. Первоначально «красные» предложили «Саутгемптону» за полузащитника 37 млн фунтов, но получили отказ.

Теперь мерсисайдцы подготовили новое предложение по бельгийцу. О подробностях рассказал Фабрицио Романо:

«Новая официальная заявка «Ливерпуля» на Ромео Лавиа почти готова. Клуб предлагает фиксированную сумму около 42,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в виде бонусов, в общей сложности – 45 млн фунтов.

«Ливерпуль» хочет действовать быстро, поскольку «Челси» по-прежнему заинтересован в Лавиа и внимательно следит за игроком. «Арсенал» пока отошел в сторону, поскольку Тома Парти может остаться в клубе».

Ранее итальянский инсайдер сообщал, что «Саутгемптон» хочет получить за Ромео не менее 50 млн фунтов.

Но, может, клуб согласится на новое предложение «Ливерпуля»?