Фабрицио Романо назвал сумму, которую «Ливерпуль» предложит за Ромео Лавиа. «Саутгемптон» просит минимум 50 млн фунтов
Как известно, «Ливерпуль» интересуется Ромео Лавиа. Первоначально «красные» предложили «Саутгемптону» за полузащитника 37 млн фунтов, но получили отказ.
Теперь мерсисайдцы подготовили новое предложение по бельгийцу. О подробностях рассказал Фабрицио Романо:
«Новая официальная заявка «Ливерпуля» на Ромео Лавиа почти готова. Клуб предлагает фиксированную сумму около 42,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в виде бонусов, в общей сложности – 45 млн фунтов.
«Ливерпуль» хочет действовать быстро, поскольку «Челси» по-прежнему заинтересован в Лавиа и внимательно следит за игроком. «Арсенал» пока отошел в сторону, поскольку Тома Парти может остаться в клубе».
Ранее итальянский инсайдер сообщал, что «Саутгемптон» хочет получить за Ромео не менее 50 млн фунтов.
Но, может, клуб согласится на новое предложение «Ливерпуля»?
1 комментарий