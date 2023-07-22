Мак Аллистер постепенно становится любимчиком поклонников «Ливерпуля». Одному юному счастливчику удалось поближе познакомиться с чемпионом мира.

Мерсисайдцы провели несколько дней в Германии, где готовились к грядущему сезону. Местные болельщики пришли на базу «красных» в надежде получить автограф и совместное фото с кумирами.

Мак Аллистер уделил фанатам достаточно времени. Аргентинец расписывался на бутсах, когда один из болельщиков попросил Алексиса сфотографироваться с его маленьким сыном. Перед тем, как отдать малыша аргентинцу, отец ребенка сказал, что доверяет новичку «красных». Мак Аллистер назвал карапуза будущей звездой.

Выглядело это все ну очень мило. Взгляните:

Кто-знает, может, лет через 20 этот малыш будет выходить на поле в футболке «Ливерпуля»? Он точно сможет доказать, что болеет за «красных» с детства.