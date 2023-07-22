Клопп вывез подопечных на свою родину. В Германии «Ливерпуль» обыграл «Карлсруэ» со счетом 4:2, а вот с «Фюртом» справиться не смог. Матч закончился ничьей 4:4.

Мак Аллистер поделился с пресс-службой «красных» впечатлениями от игры:

«Это предсезонная встреча. Конечно, мы всегда хотим побеждать, но это не самое главное. Мы знаем, что нам нужно улучшить пару аспектов нашей игры. Мне было приятно выйти на поле».

Алексис рассказал о том, как прошел вояж «красных» в Германию и как его встретили новые одноклубники:

«Из наших немецких сборов можно вынести много позитивных моментов. Я новичок, поэтому мне нужно узнать своих одноклубники, понять их сильные и слабые стороны, но я думаю, что здесь собрались действительно хорошие игроки. Вместе мы можем построить нечто важное.

Команда встретила меня потрясающе, парни каждый день помогают мне, чтобы я мог выкладываться на поле наилучшим образом. Я попал в хорошую команду. Мы все стараемся помогать друг другу на поле, это очень важно, мы сделаем все возможное, чтобы провести отличный сезон».

После Германии «Ливерпуль» отправится в Сингапур, где встретится с «Лестером» и «Баварией». В предсезонке «красных» ждет еще одна игра с немецкой командой – 7 августа мерсисайдцы проведут матч против «Дармштадта».

Как вам контрольные игры подопечных Клоппа?