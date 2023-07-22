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«Они не хотят преградить ему путь». Вероятно, «Ливерпуль» отказался от трансферов молодых полузащитников и сделал ставку на своего игрока

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Верят, что у них уже есть свой бриллиант.

В летнее трансферное окно «Ливерпуль» намерен капитально обновить свою полузащиту. В июне мерсисайдцы подписали Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи, и, по идее, за ними должны были последовать новый трансферы, но наступила затяжная пауза. Как оказывается, причина этой задержки не в сложных переговорах с новыми игроками.

По словам главного журналиста Liverpool Echo Иэна Дойла, «Ливерпуль» делает ставку на своего 18-летнего полузащитника Стефана Байчетича.

Выступая на The Redmen TV, Дойл сообщил, что «красные» не хотят подписывать игроков, которые преградят Байчетичу путь в первую команду:

«Проблема в том, что у нас есть Байчетич. Молодой игрок, который очень нравится тренерскому штабу. Он выиграл конкуренцию у Фабиньо в январе и феврале, что говорит о его потенциале и о том, чего он может достичь. Они не хотят преградить ему путь. Я не могу представить, чтобы они подписали кого-то вроде Дукуре и Лавии, потому что это полностью заблокировало бы Байчетича».

Конечно, 18-летний Байчетич не тот игрок, на которого «Ливерпуль» может полагаться каждую неделю, но, по словам Дойла, маловероятно, что на «Энфилде» появятся два молодых полузащитника. Вероятно, теперь клуб сделает ставку на одного более опытного игрока, который поможет молодежи развиваться.

1 комментарий

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Lord Baium
Вот это уже больше похоже на Ливерпуль. А то распокупались! Целых два полузащитника дорогих за одно ТО! У нас так не принято.
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