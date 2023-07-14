9 комментариев

Жена Фабиньо подогревает интерес к трансферу мужа в «Аль-Иттихад». «Ливерпуль» ждет предложения
Этим летом Фабиньо связывают с переходом в «Аль-Иттихад». Сообщается, что саудовцы даже готовы заплатить за бразильца около 40 млн фунтов стерлингов и предложить ему большую зарплату.
На фоне этого жена Фабиньо – Ребека Таварес – подогрела интерес к трансферу мужа активностью в социальных сетях.
Пользователи заметили, что Ребекка недавно подписалась на туристическое агенство «Welcome Saudi». Это может быть серьезным намеком на то, что семья Фабиньо готовится к переезду в Саудовскую Аравию.
«Ливерпуль» готов рассмотреть предложение, однако «Аль-Иттихад» еще не отправил официальный оффер.
Сейчас Собослай привез новую красотку :)
- Кто в доме хозяин!?
Жена:
- Я и чё?!
- Ничего, просто уточнил...
Так и до Ван Дейка, Робертсона и Салаха дойдет(