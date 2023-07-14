LFC 2020
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Жена Фабиньо подогревает интерес к трансферу мужа в «Аль-Иттихад». «Ливерпуль» ждет предложения

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Этим летом Фабиньо связывают с переходом в «Аль-Иттихад». Сообщается, что саудовцы даже готовы заплатить за бразильца около 40 млн фунтов стерлингов и предложить ему большую зарплату.

На фоне этого жена Фабиньо – Ребека Таварес – подогрела интерес к трансферу мужа активностью в социальных сетях.

Пользователи заметили, что Ребекка недавно подписалась на туристическое агенство «Welcome Saudi». Это может быть серьезным намеком на то, что семья Фабиньо готовится к переезду в Саудовскую Аравию.

«Ливерпуль» готов рассмотреть предложение, однако «Аль-Иттихад» еще не отправил официальный оффер.

9 комментариев

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Lord Baium
Когда Фабиньо подписали, то много было шуток, что подписали Ребекку и какого-то лысого бразильца вместе с ней.
Сейчас Собослай привез новую красотку :)
+3
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Lord Baium
Какой-то парень писал про накрутку лайков блога LFC2020 и сейчас я тоже заметил. Пост только появляется, а у него сразу 30 плюсов (потом число плюсов не растет по 30 за минуту почему-то). Раньше вроде с 15 плюсов начинали, а теперь расширили пул ботов?)
+3
0
+3
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Арг
Фабиньо ударил кулаком по столу:
- Кто в доме хозяин!?
Жена:
- Я и чё?!
- Ничего, просто уточнил...
+1
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Reshal Hafizov
сначала Мане, потом Чемберлен, Кейта, Милнер, потом фирмино, уже Хендерсон, а теперь ещё и Фабиньо...
Так и до Ван Дейка, Робертсона и Салаха дойдет(
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Max Bochkov
Я не понял - а где её полуголая фотка? Или вы думаете, что мы тут на Спортсе из-за спорта сидим?..
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Константин Веденин
Ребекка, ну что за нож в спину? Вот от кого не ожидал так не ожидал.......
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Reshal Hafizov
Ответ Lord Baium
Какой-то парень писал про накрутку лайков блога LFC2020 и сейчас я тоже заметил. Пост только появляется, а у него сразу 30 плюсов (потом число плюсов не растет по 30 за минуту почему-то). Раньше вроде с 15 плюсов начинали, а теперь расширили пул ботов?)
я думал у него читателей много ахаххаа
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Lord Baium
Ответ Reshal Hafizov
я думал у него читателей много ахаххаа
Да я тоже сначала подумал, что тот парень просто докапывается. Но потом заметил, что пост только появился в этом блоге и у него моментально 15 или 30 плюсов. Но потом почему-то это число растет значительно медленнее. Может просто есть 15 самых верных читателей?)
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Reshal Hafizov
Ответ Lord Baium
Да я тоже сначала подумал, что тот парень просто докапывается. Но потом заметил, что пост только появился в этом блоге и у него моментально 15 или 30 плюсов. Но потом почему-то это число растет значительно медленнее. Может просто есть 15 самых верных читателей?)
которые сидят и ждут статью именно этого блога)
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