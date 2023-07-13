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📹Джеррард провел первую тренировку в «Аль-Иттифак». Кажется, легенду «Ливерпуля» ждет тяжелый сезон

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Футбол Футбол

В сети уже появилось видео.

В июне впервые появилась информация о том, что легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард близок к назначению главным тренером саудовского клуба «Аль-Иттифак». Тренер опроверг эту информацию во время трансляции финала Лиги чемпионов на BT Sport.

Однако в начале июля Стиви Джи поменял мнение и его утвердили в качестве нового главного тренера того же «Аль-Иттифака».

Сегодня появилось видео, на котором экс-тренер «Астон Виллы» и «Рейнджерс» проводит первую тренировку в новой стране.

В частности слышно, как Джеррард кричит: «Раз-два, раз-два, вы хотите этого? Скажите мне тогда, скажите мне тогда». Затем Стивен сдается и добавляет: «Никакой коммуникации!»

Пока все выглядит так, что команда совершенно не понимает требований и подхода нового тренера. Неизвестно, с чем это связано: с языковым барьером или самим стилем Джеррарда. Очевидно, что англичанину будет сложно в «Аль-Иттифаке».

2 комментария

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Ильдар Аитов
Вывод сделан на основе 10 секунд одной тренировки ...
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Денис Фёдоров
Похоже он будет играющим тренером)
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