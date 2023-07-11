Начал подготовку к новому сезону.

«Новый сезон − новый я», − сказал Трент Александер-Арнольд в свой первый день предсезонной подготовки. 24-летний футболист вернулся к тренировкам вместе с 13 другими игроками.

В конце прошлого сезона Клопп начал использовать защитника ближе к чужим воротам, что вылилось в 7 результативных передач в 10 последних матчах. Болельщики ждут, что этот подход будет развиваться.

Александер-Арнольд входит в сезон с новым стилем: он отказался от дредов и постригся более коротко.

На видео, которое опубликовал в социальных сетях «Ливерпуль», Трент обнимается с Луисом Диасом и новичком Алексисом Мак Аллистером. Причем колумбиец сразу заценил новый стиль одноклубника.

Когда один из сотрудников спросил его о новой прическе, защитник намекнул, что в этом сезоне изменится не только его прическа.

«Прическа говорит сама за себя. Новый старт, новый сезон, новый я. Мы вернулись и мы стали лучше», - с улыбкой сказал Александер-Арнольд.

Действительно, приезд Доминика Собослаи может дать защитнику возможность действовать еще ближе к чужим воротам и продолжать создавать шансы для таких игроков, как Дарвин Нуньес.

В последних победах сборной Англии над Мальтой и Северной Македонией он также играл в этой роли, демонстрируя свои природные способности в центре поля.

Выступая после июньской победы над Мальтой со счетом 4:0, в которой он забил потрясающий гол, он сказал, что его позиция кажется ему "естественной" и "удобной".

«Я не так много играл на этой позиции, но чувствую себя комфортно, - сказал Александер-Арнольд после победы над Мальтой (4:0). − Я так скажу, это естественное ощущение. Я вижу себя на этом месте. Я хочу быть уверенным в том, что буду регулярно попадать в состав команды, и это был хороший фундамент для развития. Я думаю, что роль, которую я играл в клубном футболе, это новый путь. Пока еще все только начинается, это всего лишь один матч, но важно, что когда мне предоставляется возможность, я ею пользуюсь».