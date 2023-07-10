Но даже согласие Мо может не помочь.

Главный тренер сборной Египта до 23 лет Рожерио Микале хочет, чтобы Салах был частью его команды на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По правилам Олимпиады в мужских футбольных командах могут выступать только те игроки, которым на момент соревнований будет не более 23 лет. Однако при этом сборные имеют право внести в свою заявку до трех спортсменов любого возраста, поэтому нападающий «Ливерпуля» может принять участие в играх, но в этом случае он пропустит начало сезона 2024/25.

Микале сказал Ahram Online:

«Я делаю все возможное, чтобы выбрать молодых игроков для участия в предстоящих Олимпийских играх. У нас есть еще год, чтобы обдумать этот вопрос и оценить ситуацию, но, безусловно, мы бы хотели видеть Салаха… Салах так же важен для нас, как Неймар для Бразилии».

Даже если сам Мо захочет поехать, «Ливерпуль» вряд ли позволит ему пропустить всю предсезонку и старт Премьер-лиги в следующем году.

Салах уже хотел сыграть за сборную Египта до 23 лет на предыдущей Олимпиаде в Токио в 2021 году, но тогда «красные» не позволили ему пожертвовать предсезонными тренировками.