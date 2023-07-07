Ушел свободным агентом в «Брайтон».

«Ливерпуль» опубликовал видео печально известного изнурительного предсезонного теста на лактат. Правда, в этом году в нем нет одного привычного победителя.

Не секрет, что в предсезонку, даже на самом низшем футбольном уровне, тренировки не похожи на прогулку по парку. Скорее, это быстрая пробежка по зеленой зоне, которая чаще всего включает в себя очень много кругов.

В течение первых нескольких занятий бутсы убираются подальше, мячи никто не выносит, а игроки нагружаются аэробными нагрузками для лучшей работы легких. Однако в последнее время больше внимания уделяется силе, а многие методы тестирования выносливости устарели.

Вот только лактат-тест на аэробныый уровень игрока, при котором все бегут на скорость на большие дистанции, никуда не делся. Победителем становится тот, кто останется последним. Это обязательный атрибут каждой предсезонки «Ливерпуля».

Во время теста в конце каждого контрольного пункта у каждого игрока берут образец крови из уха, чтобы измерить уровень молочной кислоты. Если уровень слишком высок, это приводит к усталости, а футболист вынужден выбыть из теста.

Энди Робертсон в интервью That Peter Crouch Podcast признался, что в первый день, когда он стал игроком «Ливерпуля», на тренировки его тошнило: «Я помню, как бежал рядом с Дэнни Ингзом, а меня буквально рвало на каждом шагу! На самом деле физически тошнило».

Наука, стоящая за таким бегом, предполагает, что тестирование и улучшение лактатного порога игрока в рамках тренировок может быть использовано для того, чтобы сделать из него более сильного и более быстро спортсмена.

Ветеран-полузащитник Джеймс Милнер, который летом покинул «Ливерпуль» и свободным агентом ушел в «Брайтон», был известен своим невероятным уровнем физической подготовки. В каждом сезоне, в котором он был в клубе, он побеждал в лактат-тесте.

Удивительнее то, что его показатели были лучше, чем у игроков младшего его на десять и более лет. Видео с Милнером во время предсезонной подготовки «Ливерпуля» стали своего рода визитной карточкой клуба. Пора привыкать, что на новых записях его не будет. Однако от этого испытание не станет менее изнурительным.

На кадрах видно, что в лактат-тесте поучаствовали Фабиньо, Дарвин Нуньес, Жоэль Матипа и Джо Гомес. Остальные игроки пройдут его после более продолжительного отдыха.

Пока не ясно, кто в этом сезоне показал лучший результат, но очевидно, что показатели Милнер никто не превзойдет.