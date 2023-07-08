Отличная игра от молодого дарования.

Хавбек «Ливерпуля» Кертис Джонс забил единственный гол в финале Евро U21 против Испании (1:0). Турнир принимали Румыния и Грузия.

Игрок «Сити» Коул Палмер бил со штрафного, мяч угодил в спину футболиста «красных» и оказался в воротах испанской сборной. Помимо гола, Джонс был очень активен на поле и стал одним из лучших игроков матча.

У испанцев была отличная возможность перевести матч в дополнительное время. На 90+6 минуте защитник сборной Англии сыграл неаккуратно в штрафной и ударил ногой соперника. Судья после просмотра VAR указал на точку. Исполнять приговор подошел воспитанник «Барселоны» и форвард «Браги» Абель Руис и не смог переиграть Джеймса Траффорда из «Болтона».

Причем вратарь сборной Англии не только отразил удар с одиннадцатиметрового, но еще и выручил при добивании. Партнеры по команде обязаны поставить ему прижизненный памятник.

Этот турнир в принципе стал настоящим бенефисом для кипера. За шесть матчей он не пропустил ни одного гола, став первым вратарем в истории, кто выиграл молодежный Евро с таким достижением. В соперниках были сборные Израиля (дважды), Чехии, Германии, Португалии и Испании. Возможно, что пора запомнить эту комбинацию имени и фамилии: Джеймс Траффорд.