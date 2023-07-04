Клуб продолжает тенденцию.

Легендарный вингер «Ливерпуля» Джон Барнс поделился своими мыслями о работе мерсисайдцев на трансферном рынке этим летом.

«Мы определили, что [полузащита] была проблемой в течение нескольких сезонов, — сказал Барнс в интервью This is Anfield. — Конечно, мы были фантастической командой долгие годы, но часть коллектива уже достигла определенного возраста, и мы хотим омолодить состав, чтобы получить больше скорости и интенсивности».

«Мы уже сделали это с нападающими: Гакпо, Диас и Нуньес. Но нам действительно нужно было разобраться с ситуацией в полузащите, и теперь мы сделали это, плюс к тому, что у нас уже есть. Поэтому я очень надеюсь и уверен, что в новом сезоне мы сможем показать гораздо лучшие результаты, чем в прошлом году.

Учитывая игроков, которые у нас были, я чувствовал необходимость в изменениях в средней линии. Очевидно, что в прошлом году мы не смогли найти игроков полузащиты, поэтому приятно видеть, что на этот раз мы нашли игроков на нужную позицию».

Как сообщал Фабрицио Романо, «Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в трансфере третьего полузащитника, и клуб ведет переговоры с Ромео Лавиа из «Саутгемптона», который может укрепить опорную зону.