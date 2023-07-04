«Приятно видеть, что на этот раз мы нашли игроков на нужную позицию». Джон Барнс оценил работу «Ливерпуля» на трансферном рынке
Клуб продолжает тенденцию.
Легендарный вингер «Ливерпуля» Джон Барнс поделился своими мыслями о работе мерсисайдцев на трансферном рынке этим летом.
«Мы определили, что [полузащита] была проблемой в течение нескольких сезонов, — сказал Барнс в интервью This is Anfield. — Конечно, мы были фантастической командой долгие годы, но часть коллектива уже достигла определенного возраста, и мы хотим омолодить состав, чтобы получить больше скорости и интенсивности».
«Мы уже сделали это с нападающими: Гакпо, Диас и Нуньес. Но нам действительно нужно было разобраться с ситуацией в полузащите, и теперь мы сделали это, плюс к тому, что у нас уже есть. Поэтому я очень надеюсь и уверен, что в новом сезоне мы сможем показать гораздо лучшие результаты, чем в прошлом году.
Учитывая игроков, которые у нас были, я чувствовал необходимость в изменениях в средней линии. Очевидно, что в прошлом году мы не смогли найти игроков полузащиты, поэтому приятно видеть, что на этот раз мы нашли игроков на нужную позицию».
Как сообщал Фабрицио Романо, «Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в трансфере третьего полузащитника, и клуб ведет переговоры с Ромео Лавиа из «Саутгемптона», который может укрепить опорную зону.
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