LFC 2020
Блог

У Клоппа приятная головная боль – ему надо разместить 7 атакующих игроков. Вот возможный вариант, где есть хотя бы 4

Клубы Клубы
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Мохамед Салах Мохамед Салах
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Футбол Футбол

«Ливерпуль» серьезно усилился: этим летом клуб подписал двух сильных новичков в полузащиту – Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи.

Собослаи, переход которого из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро был подтвержден на прошлой неделе, способен играть на многих позициях в полузащите и атаке.

Чтобы разместить как можно больше звезд, Клопп, вероятно, будет использовать такую формацию.

Дуэт креативных полузащитников – Мак Аллистер-Трент. Аргентинец, вероятно, будет чаще играть возле штрафной соперника и искать зоны для вбегания под передачи Трента. Опорный полузащитник – Фабиньо, и вряд ли это вызывает сомнения.

Собослаи может выйти на правом фланге, а Мо Салах не раз отлично показывал себя в роли форварда. Египтянин не растерял физическую форму, а шестилетний опыт игры в Премьер-лиге прибавит ему шансов против защитников.

Слева – Коди Гакпо, который провел отличную концовку прошедшего сезона. Атака «Ливерпуля» на бумаге настолько мощна, что на скамейке есть еще Дарвин Нуньес, Луис Диас и Диогу Жота.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
za_vsu_xypmy
Мне кажется венгра брали для того что бы в центре поля играть
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elenti
Скорее так: Диас(Нуньес) Жота(Гакпо) Салах
МакАллистер Фаб Сабослай(Хендо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
liv6
Все будет проще.
В атаке:
Гакпо Мо
Диас Мак Собослай
Фабиньо-Трент
Робертсон-Дейк-Конате
В защите:
Диас-Гакпо-Мо
Мак.-Фабиньо-Соб.
Робертсон-Дейк-Конате-ТАА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великолепный Пеп
Нуньез и Диас хорошо играли в слева и они на банке
Коди посредственно играл слева и хорошо в центре и он в расстановке слева
Салах посредственно играл в центре и хорошо справа и он в расстановке центре
Собослаи спокойно закрывает атакующую позицию в центре поля и он поставлен вингером.

Какой то выстрел в ногу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalijus Bilevicius
увидел Мо в центре - перестал читать эти бредни...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий