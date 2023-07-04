«Ливерпуль» серьезно усилился: этим летом клуб подписал двух сильных новичков в полузащиту – Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи.

Собослаи, переход которого из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро был подтвержден на прошлой неделе, способен играть на многих позициях в полузащите и атаке.

Чтобы разместить как можно больше звезд, Клопп, вероятно, будет использовать такую формацию.

Дуэт креативных полузащитников – Мак Аллистер-Трент. Аргентинец, вероятно, будет чаще играть возле штрафной соперника и искать зоны для вбегания под передачи Трента. Опорный полузащитник – Фабиньо, и вряд ли это вызывает сомнения.

Собослаи может выйти на правом фланге, а Мо Салах не раз отлично показывал себя в роли форварда. Египтянин не растерял физическую форму, а шестилетний опыт игры в Премьер-лиге прибавит ему шансов против защитников.

Слева – Коди Гакпо, который провел отличную концовку прошедшего сезона. Атака «Ливерпуля» на бумаге настолько мощна, что на скамейке есть еще Дарвин Нуньес, Луис Диас и Диогу Жота.