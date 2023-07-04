У Клоппа приятная головная боль – ему надо разместить 7 атакующих игроков. Вот возможный вариант, где есть хотя бы 4
«Ливерпуль» серьезно усилился: этим летом клуб подписал двух сильных новичков в полузащиту – Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи.
Собослаи, переход которого из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро был подтвержден на прошлой неделе, способен играть на многих позициях в полузащите и атаке.
Чтобы разместить как можно больше звезд, Клопп, вероятно, будет использовать такую формацию.
Дуэт креативных полузащитников – Мак Аллистер-Трент. Аргентинец, вероятно, будет чаще играть возле штрафной соперника и искать зоны для вбегания под передачи Трента. Опорный полузащитник – Фабиньо, и вряд ли это вызывает сомнения.
Собослаи может выйти на правом фланге, а Мо Салах не раз отлично показывал себя в роли форварда. Египтянин не растерял физическую форму, а шестилетний опыт игры в Премьер-лиге прибавит ему шансов против защитников.
Слева – Коди Гакпо, который провел отличную концовку прошедшего сезона. Атака «Ливерпуля» на бумаге настолько мощна, что на скамейке есть еще Дарвин Нуньес, Луис Диас и Диогу Жота.
МакАллистер Фаб Сабослай(Хендо)
В атаке:
Гакпо Мо
Диас Мак Собослай
Фабиньо-Трент
Робертсон-Дейк-Конате
В защите:
Диас-Гакпо-Мо
Мак.-Фабиньо-Соб.
Робертсон-Дейк-Конате-ТАА
Коди посредственно играл слева и хорошо в центре и он в расстановке слева
Салах посредственно играл в центре и хорошо справа и он в расстановке центре
Собослаи спокойно закрывает атакующую позицию в центре поля и он поставлен вингером.
Какой то выстрел в ногу