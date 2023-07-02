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«Ливерпуль» только подписал Собослаи, но впереди еще много работы. Фабрицио Романо раскрывает дальнейшие планы мерсисайдцев

Фабрицио Романо
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Ромео Лавиа
Футбол Футбол

Перестройка полузащиты не окончена.

«Ливерпуль» только завершил трансфер Доминика Собослаи, но клуб не собирается на этом останавливаться. Теперь мерсисайдцы попытаются купить полузащитника и центрального защитника, как сообщает Фабрицио Романо.

В последнем видео для своего канала на YouTube журналист рассказал:

«Ливерпуль» сейчас в гонке, они работают над трансфером Ромео Лавиа. У них прямой контакт как с игроком, так и с «Саутгемптоном». «Арсенал» тоже в гонке и рассчитывает переманить полузащитника.

У «Ливерпуля», несмотря на подписание Мака Аллистера и Собослая, все еще есть желание подписывать новых игроков. Это может быть опорный полузащитник, такой как Ромео Лавиа. Также следите за центральными защитниками, они хотят подписать его этим летом».

Романо добавил, что «Саутгемптон» требует 50 миллионов фунтов стерлингов за Лавиа, и «Арсенал» и «Ливерпуль» ждут, пока клуб снизит запрашиваемую цену, прежде чем начинать переговоры.

2 комментария

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Юрий Балышев
Как показала практика, у святых очень хороший товар бывает. Может и стоило присмотреться.
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Gaibullo Qurbonov
Ответ Юрий Балышев
Как показала практика, у святых очень хороший товар бывает. Может и стоило присмотреться.
У святых все святые
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