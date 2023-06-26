Усиление основы и создание глубины состава.

На сегодня «Ливерпуль» совершил всего один крупный трансфер: Алексис Мак Аллистер был куплен у «Брайтона» за 35 млн фунтов.

Ожидается, что «красные» купят еще несколько игроков. Усиление требуется в линию полузащиты. Однако некоторые болельщики «Ливерпуля» разочарованы тем, что за три недели, прошедшие с момента перехода Мак Аллистера, клуб больше не проявил себя на трансферном рынке.

Тем не менее, инсайдеры то и дело отправляют на «Энфилд» различных игроков, потому мы решили представить, как будет выглядеть состав в следующем сезоне, если переходы состоятся.

В защитную линию нет ни одного выдающегося кандидата. Впереди же есть очень сильная конкуренция, так что именно в средней линии могут произойти наибольшие изменения.

Мак Аллистер, скорее всего, займет в тройке полузащитников место слева. Справа может сыграть Кефрен Тюрам, которого называют приоритетом. Однако переговоры с «Ниццей» трудны и, вероятно, клубу придется дождаться окончания Евро U21.

На место шестого номера рассматривают Ромео Лавиа. По словам Фабрицио Романо, переговоры по хавбеку «Саутгемптона» уже начаты.

Хоть и Тюрам, и Лавиа не видятся уверенными игроками старта в начале сезона, но так мог бы выглядеть состав «Ливерпуля» 13 августа в игре против «Челси»: