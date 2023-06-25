Хорош там, где играет сейчас.

В последнее время Гарет Саутгейт использовал Трента Александера-Арнольда на позиции центрального полузащитника. Сейчас продолжается спор о том, стоит ли игроку менять позицию.

Робби Файлер настаивает на том, что 24-летний игрок − правый защитник мирового класса и должен оставаться им.

«Если бы Трент был бы завтра выставлен на трансфер, каждый топ-клуб Европы хотел бы подписать его, − написал легенда «Ливерпуля» в колонке для Mirror. − Гвардиола хотел бы его в «Сити». «Мадрид», «Барселоне», «ПСЖ» и «Бавария» то же самое».

«Вот почему я не верю в теорию о том, что Трент должен заново создать себя, чтобы пробиться в команду Саутгейта. Он отлично проявил себя в полузащите, когда Англия выиграла у Мальты и Северной Македонии в двух отборочных матчах Евро-2024. Большой вопрос, который сейчас задают эксперты, − сможет ли он справиться с задачей против соперников мирового класса. Но Трент − один из лучших футболистов старта Англии, независимо от того, действует он в защите или в полузащите».

«Он должен быть одной из первых фамилий в списке Саутгейта. Качество, которое он обеспечивает в игре с мячом, с лихвой перевешивает недостатки в обороне, которые используются для того, чтобы сбить его с пути».