Бывший нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился мнением о Роберто Фирмино и рассказал, чему он научился у него за время их совместной игры:

«Вместе мы делали невероятные вещи. Я очень благодарен ему. Я думаю, что Бобби – особенный игрок. Для меня это вау-игрок.

Как человек, я думаю, он самый позитивный парень. Я сам многому у него научился, потому что иногда, когда я не играю, сижу на скамейке или еще где-нибудь, он мне помогает.

Он говорит мне оставаться спокойным, он знает меня...«Оставайся спокойным, позитивным». Такого человека нелегко найти... на поле и вне поля, я многому научился у него.

У него есть способность легко разворачиваться с мячом, он не всегда играет в обводку, он всегда пытается найти решения. Он изменил все в нашей игре».