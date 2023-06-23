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«Он изменил все Такого человека нелегко найти». Мане рассказал, чему научился у Фирмино

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Бывший нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился мнением о Роберто Фирмино и рассказал, чему он научился у него за время их совместной игры:

«Вместе мы делали невероятные вещи. Я очень благодарен ему. Я думаю, что Бобби – особенный игрок. Для меня это вау-игрок.

Как человек, я думаю, он самый позитивный парень. Я сам многому у него научился, потому что иногда, когда я не играю, сижу на скамейке или еще где-нибудь, он мне помогает.

Он говорит мне оставаться спокойным, он знает меня...«Оставайся спокойным, позитивным». Такого человека нелегко найти... на поле и вне поля, я многому научился у него.

У него есть способность легко разворачиваться с мячом, он не всегда играет в обводку, он всегда пытается найти решения. Он изменил все в нашей игре».

Liverpool's Sadio Mane tells Roberto Firmino he 'doesn't need his eye' to score - ESPN

1 комментарий

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Матвей Бондарев
Бобби — уже Легенда! Он многое изменил в футболе)
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