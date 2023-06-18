Сколько игр пропустит Салах из-за Кубка Африки? Рассмотрели все варианты
Кубок африканских наций пройдет в середине предстоящего сезона-2023/24, и на него, очень вероятно, поедет и Мохамед Салах.
Как и ранее, Салах потенциально пропустит несколько игр «Ливерпуля» из-за того, что турнир пройдет параллельно АПЛ.
Даты КАФ известны: с 13 января 2024 года по 11 февраля 2024-го.
Давайте посмотрим, сколько игр может пропустить Салах, если «Ливерпуль» останется во всех турнирах, а Египет дойдет до финала.
8 января 2024 года - потенциальный первый матч полуфинала Кубка Лиги
13 января 2024 года - «Борнмут» (АПЛ)
21 января, 2024 - потенциальный полуфинал Кубка Лиги
27 января, 2024 - Потенциальная ничья четвертого раунда Кубка Англии
31 января, 2024 - «Челси» (АПЛ)
3 февраля, 2024 - «Арсенал» (АПЛ)
10 февраля 2024 года - «Бернли» (АПЛ).
Лига Европы не будет пересекаться с АФКОН, так что в общей сложности Салах может пропустить максимум 7 игр за «Ливерпуль», 4 из них – в АПЛ.
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