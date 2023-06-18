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Сколько игр пропустит Салах из-за Кубка Африки? Рассмотрели все варианты

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Кубок африканских наций пройдет в середине предстоящего сезона-2023/24, и на него, очень вероятно, поедет и Мохамед Салах.

Как и ранее, Салах потенциально пропустит несколько игр «Ливерпуля» из-за того, что турнир пройдет параллельно АПЛ.

Даты КАФ известны: с 13 января 2024 года по 11 февраля 2024-го.

Давайте посмотрим, сколько игр может пропустить Салах, если «Ливерпуль» останется во всех турнирах, а Египет дойдет до финала.

Mohamed Salah: Liverpool boss Jurgen Klopp has no concerns over forward's future | Football News | Sky Sports

8 января 2024 года - потенциальный первый матч полуфинала Кубка Лиги

13 января 2024 года - «Борнмут» (АПЛ)

21 января, 2024 - потенциальный полуфинал Кубка Лиги

27 января, 2024 - Потенциальная ничья четвертого раунда Кубка Англии

31 января, 2024 - «Челси» (АПЛ)

3 февраля, 2024 - «Арсенал» (АПЛ)

10 февраля 2024 года - «Бернли» (АПЛ).

Лига Европы не будет пересекаться с АФКОН, так что в общей сложности Салах может пропустить максимум 7 игр за «Ливерпуль», 4 из них – в АПЛ.

1 комментарий

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Artūras Ilginis
В русском языке есть такое словечко - ЕСЛИ.
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