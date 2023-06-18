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От маленького Бобби до Сеньора – «Ливерпуль» откопал 11 фотографий Фирмино, которого мы не знали

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Роберто Фирмино покинул «Ливерпуль» в статусе легенды. Он пришел в команду перед самым началом эпохи Юргена Клоппа и стал важнейшим элементом чемпионского состава.

«Ливерпуль» снял трехсерийный документальный фильм в память о невероятном путешествии Бобби в «Ливерпуле», и в рамках фильма, благодаря друзьям и семье Фирмино, клуб собрал фотографии Роберто в младенчестве и вплоть до его юности.

Вот некоторые из этих замечательных снимков:

2 комментария

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alim_liver_kz
Помню когда Ливерпуль купил Фирмино, я думал что за ноунейма откопали. Еще в начале он практический не играл. Кто мог подумать что он станет знаковой фигурой эпохи Клоппа?
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