Роберто Фирмино покинул «Ливерпуль» в статусе легенды. Он пришел в команду перед самым началом эпохи Юргена Клоппа и стал важнейшим элементом чемпионского состава.

«Ливерпуль» снял трехсерийный документальный фильм в память о невероятном путешествии Бобби в «Ливерпуле», и в рамках фильма, благодаря друзьям и семье Фирмино, клуб собрал фотографии Роберто в младенчестве и вплоть до его юности.

Вот некоторые из этих замечательных снимков: