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Дарвин Нуньес может сменить номер. Он недавно освободился в «Ливерпуле»

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Запах легендарности.

В социальных сетях появились фотографии, позволяющие предположить, что в скором времени Дарвин Нуньес станет новым следующим девятым номером «Ливерпуля».

В первом сезона на «Энфилде» уругваец играл под 27 номером. Вряд ли совпадение, что он взял такой номер, ведь два плюс семь − девять, а под «девяткой» он играл за «Бенфику».

До этого лета знаковая футболка была зарезервирована за Роберто Фирмино, который покинул клуб свободным агентом.

До этого под девятым номером играли Робби Фаулер и Фернандо Торрес, а также Эль-Хаджи Диуф и Энди Кэрролл.

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