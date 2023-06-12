Уговаривал остаться в «Ливерпуле».

«Он является неотъемлемой частью всего, что произошло здесь в мой час, − сказал Юрген Клопп в документальном фильм LFC TV «Bobby». − Я долгое время не мог представить, как будет выглядеть наша игра без него».

«Я буду скучать по нему как по персоне, как по человеку, как по личности. Нам всем будет его не хватать и как игрока. Мы точно навсегда останемся друзьями. Я буду вечно благодарен ему за все, что он сделал для нас, для меня. Он войдет в историю как один из великих игроков «Ливерпуля». Чего еще может желать в жизни футболист?»

Роберто Фирмино покидает «Ливерпуль» после восьми лет, проведенных на «Энфилде». Он сыграл за команду в 362 матчах, забил 111 голов и отдал 79 голевых передач.