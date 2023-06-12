Мак Аллистер стал первым игроком, которого «красные» подписали в это летнее трансферное окно.

Согласно некотором сообщениям, Алексис лично настаивал на том, чтобы завершить переход в ближайшее время. Чемпион мира хотел начать играть со своей новой командой, как только начнется предсезонка.

Клопп рассказал, что «Ливерпуль» начнет подготовку к следующему сезону 8 июля. Мак Аллистер однозначно с первых дней присоединится к работе с новыми одноклубниками.

Дебют Алексиса, вероятно, состоится 19 июля в матче против «Карлсруэ». Встреча с немецким клубом будет первой товарищеской игрой «красных» в рамках предсезонной подготовки. Мерсисайдцы также сыграют с «Гройтером», «Лестером» и мюнхенской «Баварией».

Официальный дебют аргентинца за «красных», скорее всего, состоится в первом матче следующего сезона Премьер-лиги. Появление Алексиса на поле будет зависеть от того, как игрок проявит себя во время предсезонки.

За «Ливерпуль» Мак Аллистер будет выступать под 10-м номером. Полузащитник признался, что решил перебраться в «Ливерпуль» после разговора с Клоппом.

Ждете момента, когда увидите Алексиса в футболке «красных»?