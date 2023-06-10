«Ливерпуль» попрощался с Кейта, Окслейд-Чемберленом, Милнером и Фирмино. Фанаты заметили, как после последнего матча команды на «Энфилде», Цимикас плакал. Тогда многие подумали, что грек так растрогался, потому что тоже покинет клуб.

В беседе с пресс-службой «красных» Костас намекнул на то, что не хочет уходить из «Ливерпуля». И сделал это в лучших традициях греческих философов:

«Будучи футболистом, я постоянно переезжал с места на место. Мои родители и мой брат многим пожертвовали, чтобы я мог быть там, где нахожусь сейчас. В «Ливерпуле» я живу своей мечтой. Честно, когда я был ребенком, мечтой моей жизни было вырасти и играть в футбол на профессиональном уровне, в высшей лиге и с топовой командой. Эта мечта стала реальностью благодаря упорному труду».

Константинос немного пофилософствовал о своей идентичности и рассказал о своих целях:

«Я всегда был скромным и приземленным. Я на сто процентов остался таким же человеком. Я считаю это действительно важным. Здесь, в «Ливерпуле», я наслаждаюсь каждым моментом. В конце концов, я теперь скаузер.

Я единственный грек в этой команде и представляю свою страну. Хочу, чтобы греки еще больше гордились мной, хочу выиграть еще больше трофеев вместе с командой. Каждый раз, когда я надеваю футболку сборной Греции или «Ливерпуля», у меня мурашки бегут по коже. Я изо всех сил стараюсь заставить их гордиться мной настолько, насколько это в моих силах».

Красиво говорит, верно?