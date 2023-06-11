LFC 2020
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💣💣💣 «Он не умеет бегать. «Ливерпулю» нужен второй Вейналдум, а не Мак Аллистер». Даррен Бент честно ответил, что думает о первом летнем трансфере Клоппа

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Зато честно.

«Ливерпуль» недавно подписал Алексиса Мак Аллистера - это первый трансфер мерсисайдцев в летнее окно.

Чемпион мира был приобретен за £35 млн, что очень положительно восприняли фанаты английского клуба. Однако не все уверены, что этот трансфер станет успешным.

Экс-футболист сборной Англии Даррен Бент не уверен, что Мак Аллистер достигнет успеха в стане мерсисайдцев.

EXCLUSIVO - Mac Allister jugará en Liverpool: los detalles de la operación - TyC Sports

«Это тот, кто нужен «Ливерпулю»? Не поймите меня неправильно, он мне нравится. Я думаю, что это отличный футболист. Но он не умеет бегать. В чем проблема полузащиты «Ливерпуля»? У них нет скорости.

Когда я думаю, чем был так силен прошлый «Ливерпуль», то вспоминаю такого парня, как Вейналдум, который показывал сумасшедший темп и выносливость», - заявил Бент.

Согласны?

6 комментариев

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Трент 66
Что за бред, Макаллистер тот еще мотор. И очевидно, что он не помнит первый сезон Вейналдума в Ливерпуле.
+11
-1
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Artūras Ilginis
Че за го.но этот негр курит?
+1
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Гекдениз Кардениз
Макалистер замена старому Милнеру который в команде Клоппа играл определяющую скрытую роль мотора в центре полузащиты , надежда большая была на Кейта но его измучили травмы
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bearsnooze
Согласен, если бы в этом сезоне в центре полузащиты были бы не поломанные или старые игроки, а пара центральных бегунков - тогда бы требл оформил Лфк, а не Сити. Дарена в президенты
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Alex Sarus
Алексис отличный игрок, но нужен еще кто-то кто будет выжигать.
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f5dfmvw9bk
Почему это он не умеет бегать? Может, прекрасно как, на Чемпионате Мира закрывал зону за Месси и в атаку успевал и выносливость у него точно хорошая
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