Зато честно.

«Ливерпуль» недавно подписал Алексиса Мак Аллистера - это первый трансфер мерсисайдцев в летнее окно.

Чемпион мира был приобретен за £35 млн, что очень положительно восприняли фанаты английского клуба. Однако не все уверены, что этот трансфер станет успешным.

Экс-футболист сборной Англии Даррен Бент не уверен, что Мак Аллистер достигнет успеха в стане мерсисайдцев.

«Это тот, кто нужен «Ливерпулю»? Не поймите меня неправильно, он мне нравится. Я думаю, что это отличный футболист. Но он не умеет бегать. В чем проблема полузащиты «Ливерпуля»? У них нет скорости.

Когда я думаю, чем был так силен прошлый «Ливерпуль», то вспоминаю такого парня, как Вейналдум, который показывал сумасшедший темп и выносливость», - заявил Бент.

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