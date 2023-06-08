Стоит ли пойти ради него ва-банк?

По данным Sky Sports, Николо Барелла остается в шорт-листе полузащитников «Ливерпуля».

В сезоне 22/23 клубные скауты несколько раз приезжали на «Сан-Сиро», чтобы посмотреть, как полузащитник выступает за миланский «Интер». Он не разочаровал, забив 6 голов и сделав 7 результативных передач в 35 играх Серии А.

Журналист Sky Sports Ричард Морган, ссылаясь на источники в клубе, утверждает, что Юрген Клопп, «без сомнения, будет внимательно следить за Бареллой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

26-летний игрок, выигравший чемпионат Европы с Италией в 2021 году, является преимущественно правым полузащитником и теоретически может стать блестящим преемником Джордана Хендерсона в этой роли на «Энфилде».

Проблема в том, что «Интер» будет требовать «сумасшедшие деньги» за игрока, чей контракт истекает только через три года. История с Джудом Беллингемом продемонстрировала, что «Ливерпуль» вряд ли пойдет на такое.