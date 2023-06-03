Большие планы! Уже известно, кого хочет подписать «Ливерпуль» после оформления трансфера Мак Аллистера
Переговоры уже идут.
Уже на днях «Ливерпуль» должен завершить трансфер Алексиса Мак Аллистера, сообщается, что контракт будет подписан в среду. После этого мерсисайдцы привести еще одного (а, может, даже и не одного) полузащитника на «Энфилд», и, судя по информации от Фабрицио Романо, он будет французом.
Трансферный эксперт написал в твиттере:
«На этой неделе «Ливерпуль» снова напрямую контактировал с агентами Куадио Коне и Кефрена Тюрама.
Внутри клуба ведется обсуждение официальных предложений. «Ливерпуль» попросил немного времени, чтобы завершить трансфер Мак Аллистера, а затем принять решение о новых полузащитниках».
Кроме того, The Guardian сообщает, что «красные» «рассмотрят возможность перехода» Габриэля Вейги, который забил 11 голов в 36 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Сейчас он выступает за «Сельту», которая в последнем туре избежала вылета в Сегунду.
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