Переговоры уже идут.

Уже на днях «Ливерпуль» должен завершить трансфер Алексиса Мак Аллистера, сообщается, что контракт будет подписан в среду. После этого мерсисайдцы привести еще одного (а, может, даже и не одного) полузащитника на «Энфилд», и, судя по информации от Фабрицио Романо, он будет французом.

Трансферный эксперт написал в твиттере:

«На этой неделе «Ливерпуль» снова напрямую контактировал с агентами Куадио Коне и Кефрена Тюрама.

Внутри клуба ведется обсуждение официальных предложений. «Ливерпуль» попросил немного времени, чтобы завершить трансфер Мак Аллистера, а затем принять решение о новых полузащитниках».

Кроме того, The Guardian сообщает, что «красные» «рассмотрят возможность перехода» Габриэля Вейги, который забил 11 голов в 36 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Сейчас он выступает за «Сельту», которая в последнем туре избежала вылета в Сегунду.