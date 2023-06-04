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«Самое время уходить». Каррагер посоветовал «Ливерпулю» расстаться с одним из защитников и взять нового

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Совсем не верит в камерунца.

В разговоре с The Redmen TV Джейми Каррагер заявил, что Жоэлю Матипу следует «двигаться дальше» и заменить его универсальным левоногим защитником.

«Смотрю я на защиту и думаю, что у Жоэля Матипа остался год по контракту. Если у вас есть 10 млн фунтов, какой бы ни была цена, то, наверное, правильно было бы двигаться дальше. Я действительно считаю, что нам нужен левоногий защитник, левоногий центральный защитник. У многих команд они есть, а у нас нет. Он мог бы что-то добавить.

Вместо того, чтобы покупать левого защитника, потому что я не думаю, что мы его купим, если мы собираемся продолжать играть такой расстановкой, то нужно кого-то в этой зоне, центрального защитника, который может выполнять роль флангового. Я определенно думаю, что «Ливерпуль» должен взять левоногого центрального, выполняющего функции левого».

В августе Жоэлю Матипу исполнится 32 года и неизвестно, будут ли с ним продлевать контракт, по которому остался год.

После этого сезона уже уходят Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Артур. Вслед за ними могут уйти Фабиу Карвалью, Куивин Келлехер и Нэт Филлипс.

1 комментарий

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Alex Sarus
Да, летом уже 32. И Матип и так уже уступил место Конате, пора прощаться...
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