Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо недавно поделился историей своего имени, которое ему дал бывший тренер во время игры за бразильский «Флуминенсе». Фабио Энрике Таварес, также известный как Фабиньо, следует традиции многих бразильских и южноамериканских игроков, которые играют под псевдонимом.

В интервью The Players' Tribune Фабиньо рассказал об истории прозвища. Он вспомнил о первом и единственном случае, когда его позвали в первый состав «Флуминенсе», и поделился подробностями:

«В команде до 20 лет было два Фабио. Я и Фабио Брага. И вот однажды наш тренер Марсело Вейга сказал: «Каждый раз, когда я зову Фабио, вы оба оглядываетесь, так что отныне ты - Фабиньо!» И все. С того момента я стал Фабиньо!.

Когда я увидел ту первую футболку с напечатанными на ней моим именем и номером, я подумал – вау, это безумие. Для меня не имело значения, выйду я на поле или нет. В тот момент я был профессиональным футболистом. Никто не мог отнять это у меня.

В конце концов, я остался на скамейке запасных на всю игру, но если вы посмотрите видеозапись на YouTube, то увидите, как камера проезжает по скамейке запасных и застает меня празднующим наш гол – это вся моя карьера в первой команде «Флуминенсе», за одну секунду, ха-ха!»