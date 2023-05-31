«Не имело значения, выйду я на поле или нет». Фабиньо рассказал, откуда взялось его прозвище
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо недавно поделился историей своего имени, которое ему дал бывший тренер во время игры за бразильский «Флуминенсе». Фабио Энрике Таварес, также известный как Фабиньо, следует традиции многих бразильских и южноамериканских игроков, которые играют под псевдонимом.
В интервью The Players' Tribune Фабиньо рассказал об истории прозвища. Он вспомнил о первом и единственном случае, когда его позвали в первый состав «Флуминенсе», и поделился подробностями:
«В команде до 20 лет было два Фабио. Я и Фабио Брага. И вот однажды наш тренер Марсело Вейга сказал: «Каждый раз, когда я зову Фабио, вы оба оглядываетесь, так что отныне ты - Фабиньо!» И все. С того момента я стал Фабиньо!.
Когда я увидел ту первую футболку с напечатанными на ней моим именем и номером, я подумал – вау, это безумие. Для меня не имело значения, выйду я на поле или нет. В тот момент я был профессиональным футболистом. Никто не мог отнять это у меня.
В конце концов, я остался на скамейке запасных на всю игру, но если вы посмотрите видеозапись на YouTube, то увидите, как камера проезжает по скамейке запасных и застает меня празднующим наш гол – это вся моя карьера в первой команде «Флуминенсе», за одну секунду, ха-ха!»
Комментарии