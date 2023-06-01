Бобби Фирмино расстается с «Ливерпулем».

Клуб устроил для бразильца прощальную вечеринку, на которой Клопп толкнул проникновенную речь. Тем вечером пару слов сказал и сам Бобби.

Фирмино поделился своей трогательной речью с подписчиками в соцсетях:

«Через пару дней к концу подойдут восемь лет, на протяжении которых мы с семьей были частью «Ливерпуля». Конечно, я слышал о «Ливерпуле», когда приехал сюда из Германии восемь лет назад. И все же я понятия не имел... Я понятия не имел, сколько страсти царит в этом клубе. И какую огромную роль играет этот клуб в жизни стольких людей по всему миру.

Я не знал, насколько безумными, в хорошем смысле слова, и насколько страстными являются люди, которые работают в этом клубе, и как много этот клуб и этот стадион значат для них.

Правда в том, что я никогда не смел и мечтать о том, что смогу достичь того, чего мы добились вместе. Все это время для меня было честью оставаться частью этой ливерпульской семьи. Ты никогда не будешь один!»

Бобби покидает «Ливерпуль» в статусе легенды клуба. Где бы он ни оказался дальше, фанаты «красных» всегда будут вспоминать о Фирмино с теплом.

Верно?