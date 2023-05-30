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Матип и Жота появились на тренировочной базе «Ливерпуля», хоть сезон уже и закончился. Зачем они приехали в Киркби?

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Отпуск подождет.

В среду двух игроков «Ливерпуля», Диогу Жоту и Жоэля Матипа, заметили на тренировочной базе мерсисайдцев в Киркби.

Сезон Премьер-лиги завершился в минувшие выходные, поэтому все игроки, которые не получили вызов в свои сборные, уже отправились в отпуск. Но не эти двое.

Так что же Жота и Матип делали в Киркби? Согласно информации от The Anfield Talk, этот дуэт заканчивает процесс получения тренерской лицензии одного из начальных уровней от английской футбольной ассоциации.

И 31-летнему Матипу, и 26-летнему Жоте еще пока рано думать о завершении карьеры, однако это прекрасный способ не только по-другому увидеть игру, но и подготовиться к будущему.

Было бы интересно увидеть этих двоих на бровке!

 

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