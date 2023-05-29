И все же Клопп его заполучил.

«Ливерпуль» вот-вот завершит трансфер Алексиса Мак Аллистера, сообщает журналист Херман Гарсия Грова из авторитетного аргентинского издания TyC Sports.

Завтра, 1 июня, отец полузащитника, который является агентом своего сына, приедет в Ливерпуль, чтобы обсудить последние детали контракта с «красными», а после стороны будут готовы приступить к подписанию.

По информации журналиста, «Ливерпуль» находится «в одном шаге» от официального объявления о сделке. Мерсисайдцы заплатят «Брайтону» около 70 миллионов евро за победителя чемпионата мира, а его контракт будет рассчитан до 2028 года.

Алексис забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 35 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.