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«Ливерпуль» на днях объявит о трансфере Мак Аллистера. Отец Алексиса едет в Мерсисайд, чтобы утрясти последние детали

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И все же Клопп его заполучил.

«Ливерпуль» вот-вот завершит трансфер Алексиса Мак Аллистера, сообщает журналист Херман Гарсия Грова из авторитетного аргентинского издания TyC Sports.

Завтра, 1 июня, отец полузащитника, который является агентом своего сына, приедет в Ливерпуль, чтобы обсудить последние детали контракта с «красными», а после стороны будут готовы приступить к подписанию.

По информации журналиста, «Ливерпуль» находится «в одном шаге» от официального объявления о сделке. Мерсисайдцы заплатят «Брайтону» около 70 миллионов евро за победителя чемпионата мира, а его контракт будет рассчитан до 2028 года.

Алексис забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в 35 матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

4 комментария

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Деликатный
Отличное начало!
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omsk1716
Топовое подписание. Хороший игрок, адаптирован к АПЛ.
+3
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Сергей Ка
Велкам ту Энфилд, Мак!
+3
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Александр Высочкин
Добро пожаловать на Энфилд
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